Городскую электричку в Киеве обещают пускать чаще

Интервал движение электрички планируют сократить до 12 минут

Столичная власть планирует улучшить работу городской электрички в три этапа, учтя пожелание пассажиров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Михаил Костюк, который осуществил рабочий объезд, чтобы найти пути улучшения работы кольцевой электрички.

Как отметил Костюк, предусматривается три этапа совершенствования работы этого вида транспорта. Так, по многочисленным просьбам киевлян, в рамках строительства и реконструкции второй очереди Кольцевой дороги для электропоездов было решено организовать дополнительные остановки на платформах «Протасов Яр» и «Киевская Русановка». Согласно проекту, запланировано проведение работ по строительству и реконструкции подходов, подъездов и железнодорожных платформ, обустройству билетных касс, инженерному обеспечению и тому подобное.

В данное время коммунальное предприятие «Киевпастранс» осуществляет разработку проектно-сметной документации. Работы начнутся после утверждения всех необходимых документов и согласования выполнения строительных работ на земельных участках, которые находятся в пользовании Государственного территориально-отраслевого объединения «Юго-Западная железная дорога».

Еще один этап улучшения работы кольцевой электрички предусматривает проектирование и строительство новых платформ, которые позволят пассажирам быстро добраться до станций метро «Нивки» и «Лыбидская», а также другой транспортной инфраструктуры в этом районе.

Кроме того, планируется сократить интервалы движения поездов. После возобновления работы двух поездов, которые находятся на ремонте, поставлено задание довести интервал движения городской электрички до 12 мин.

В пресс-службе напомнили, что проект «Городская электричка» был реализован с целью организации равномерного распределения пассажиропотоков и уменьшения нагрузки на общественный транспорт столицы, а также для обеспечения прямой связи между левобережной и правобережной частями города.