Число отравившихся воспитанников столичного детсада достигло 40

С отравлением госпитализированы 40 детей и 1 взрослый

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины сообщает, что в дошкольном учебном заведении №455 Днепровского района г. Киева зарегистрирована вспышка заболеваний острой кишечной инфекции. Вследствие этого по состоянию на 20 июня 2013 года пострадал 41 человек: 40 воспитанников и один сотрудник. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Заболевшие дети и сотрудник госпитализированы в инфекционные отделения медицинских заведений столицы. Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция, гастроэнтероколит средней степени тяжести. Медицинская помощь больным оказывается в необходимом объеме.

Проведены организационные мероприятия по локализации и ликвидации очага.

Начальником Деснянского межрайонного управления Главного управления Госсанэпидслужбы в г. Киеве издано постановление от 19 июня №92 о временном запрещении функционирования дошкольного начального заведения №455.

Источник инфекции и факторы передачи сейчас устанавливаются: бактериологически обследованы на кишечную группу инфекций сотрудники и контактные дети; отобраны пробы пищевых продуктов, питьевой воды, смывов на условно-патогенную микрофлору с оборудования, инвентаря, рук и санитарной одежды поваров.

Начиная с 19 июня 2013 года организовано медицинское наблюдение за сотрудниками и контактными детьми. В заведении проведена заключительная дезинфекция.

Как сообщал УНИАН, по данным Департамента образования и науки, молодежи и спорта КГГА, первый ребенок из 455-го детсада был госпитализирован в ночь на 19 июня.

Днем 20 июня количество детей, попавших в больницу, возросло до 30 (детсад в целом посещают 120 детей).

20 июня прокуратура Днепровского района Киева внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения об отравлении детей и одного взрослого в столичном дошкольном заведении.

По указанному факту открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины – неподобающее исполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья детей.