Киевские власти обещают не застраивать Днепровские острова

В рамках Стратегии развития Киева разработан проект «Днепровская жемчужина» / Фото: interesniy.kiev.ua

Строительства капитальных сооружений на Днепровских островах и в Гидропарке не будет, в противном случае, чтобы избежать подтопления, придется делать высокие набережные на островах, что может нанести непоправимый ущерб экосистеме.

Об этом заявляют в Департаменте градостроительства и архитектуры, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Вместе с тем, в рамках Стратегии развития Киева до 2025 года разработан проект «Днепровская жемчужина», которым предусмотрено развитие киевских островов и склонов таким образом, чтобы они стали комфортным местом для отдыха киевлян, но параллельно оставались экологически важной зоной города.

Теперь эксперты совместно с представителями общественности разрабатывают «Концепцию реновации долины р. Днепр в г. Киеве», которая в будущем должна стать «Конституцией Днепровских островов», то есть – главным документом, регулирующим все без исключения аспекты деятельности человека на этой территории.

В Департаменте градостроительства и архитектуры заметили, что Киев имеет уникальную природную среду – острова, расположенные в географическом центре города, общей площадью приблизительно 2500 га. Это почти единственное природное образование такого масштаба среди мировых столиц.