В столичном ресторане уверяют, что серная кислота у них не взрывалась

Взрыв перуксусной кислоты произошел из-за перебоев с электроэнергией в холодильнике / Фото: restorania.com

В ресторане «Beef мясо & вино», находящемся на улице Шота Руставели в Киеве, произошел взрыв не серной кислоты, а перуксусной.

Об этом говорится в пресс-релизе ресторана, переданном УНИАН.

В документе отмечается, что перуксусная кислота является дезинфицирующим средством. «В ресторане она хранилась в холодильнике для бытовой химии. В результате перебоев с электроэнергией в холодильнике поднялась температура, вещество в бутылке расширилось, и она лопнула», – утверждают представители ресторана.

ЧП произошло 20 июня в 1:15, в это время заведение уже было закрыто и посетителей в нем не было. Были вызваны сотрудники ГСЧС, которые произвели зачистку и дезактивацию.

Продуктами распада этой кислоты являются уксус и перекись водорода, которые не представляют опасности для людей, поэтому сегодня утром ресторан продолжил работу.

Напомним, ранее пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве сообщила, что 20 июня в 1:53 произошел взрыв литровой пластиковой бутылки с серной кислотой в холодильнике ресторана «Биф», который расположен на 1-м этаже в пятиэтажном офисном здании на ул. Шота Руставели, 11.