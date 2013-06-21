Минздрав назвал вероятную причину отравления детей в Киеве

Запеканка не была предусмотрена в меню детсада / Фото: irena-mishina.livejournal.com

Причиной вспышки острой кишечной инфекции в столичном детсаду №455, вероятно, стало употребление детьми вермишелевой запеканки с куриным мясом и яйцами, которая не была предусмотрена утвержденным двухнедельным перспективным меню.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, по данным Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, в дошкольном учебном заведении №455 Днепровского района г. Киева зарегистрирована вспышка заболевания острой кишечной инфекцией. Вследствие этого, по состоянию на 20 июня 2013 года, пострадали 40 воспитанников и один сотрудник.

Как сообщает Минздрав, с целью расследования случая группового заболевания воспитанников дошкольного учебного заведения и проведения проверки соблюдения требований санитарного законодательства Госсанэпидслужбой была создана комиссия, которая сразу приступила к работе с выездом в очаг инфекции. По предварительным результатам работы комиссии установлено, что основной причиной вспышки, вероятно, является употребление детьми вермишелевой запеканки с куриным мясом и яйцами, которая не была предусмотрена утвержденным двухнедельным перспективным меню.

Возникновению и распространению вспышки способствовали нарушение согласованного двухнедельного меню, несоблюдение правил технологии приготовления блюд, несоблюдение санитарно-эпидемиологического и дезинфекционного режимов в заведении, нарушение правил личной гигиены персоналом (поваром, кладовщиком, медицинской сестрой), нарушение сроков реализации и условий хранения масла сливочного, нарушение ведения медицинской документации и сроков прохождения профилактических медицинских осмотров персоналом.

Кроме того, 20 июня 2013 года специалисты Госсанэпидслужбы Украины провели проверку баз поставщиков продукции в дошкольное учебное заведение. Нарушений требований санитарного законодательства относительно содержания помещений, условий и сроков хранения продуктов и транспортировки не выявлено. Для лабораторного исследования отобраны смывы на патогенную микрофлору с внутренних поверхностей спецавтотранспорта.

Ситуация находится на контроле Госсанэпидслужбы Украины.

Как сообщал УНИАН, по данным Департамента образования и науки, молодежи и спорта КГГА, первый пострадавший ребенок был госпитализирован в ночь на 19 июня.

Днем 20 июня количество детей, которые попали в больницу, возросло до 30 (детсад в целом посещают 120 детей).

20 июня прокуратура Днепровского района Киева внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения об отравлении детей и одного взрослого в столичном дошкольном заведении.

По данному факту открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащее выполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья детей.