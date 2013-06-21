В Киеве временно изменят два автобусных маршрута

Изменения будут внесены в маршруты автобусов №24 и №62

В связи с подготовкой и проведением на Европейской площади международного фестиваля «Сходи до Неба» («Лестница к Небу») с 6.00 22 июня до 18.00 24 июня в маршруты автобусов №24 и №62 внесены временные изменения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, автобусы №24 будут курсировать вместо маршрута: «Музей истории ВОВ – площадь Льва Толстого» по маршруту: Музей ВОВ – ул. Мазепы – ул. Грушевского – стадион «Динамо»; автобусы №62: вместо маршрута «Ботанический сад – Контрактовая площадь» будут курсировать по маршруту: «Ботанический сад – ул. Бастионная – бульвар Леси Украинки – ул. Кутузова – ул. Московская – ул. Грушевского – стадион «Динамо».

Как сообщал УНИАН, 23 июня на столичной Европейской площади состоится ежегодный международный фестиваль « Сходи до неба». Для организации и проведения мероприятия с 6.00 22 июня до 22.00 24 июня на Европейской площади будет перекрыто движение транспорта.