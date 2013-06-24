В Бабьем Яру установят мемориал расстрелянным в годы войны

По мнению авторов, мемориал должен стоять там, где «евреев пытались стереть с лица земли» / Фото: restplace.com.ua

В Киеве в Бабьем Яру израильские меценаты намерены построить мемориальный комплекс в память о расстрелянных в годы Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент УНИАН, проект мемориала был представлен в Киеве 23 июня по случаю съезда Совета попечителей Еврейского агентства «Сохнут».

В частности президент Всемирного Форума русскоязычного еврейства и глава еврейской общины Киева Александр Левин представил макет внешнего дизайна мемориального комплекса, который будет построен в Бабьем Яру. По мнению авторов проекта и меценатов, комплекс, частью которого будет и общинный центр, «станет ярким символом возрождения в том самом месте, где евреев пытались стереть с лица земли».

Строительство мемориала планируется начать уже в 2013 году, а завершить в 2015. По словам Левина, сейчас еще продолжаются переговоры инициаторов проекта с властями Киева относительно выделения земли под строительство.

Левин заявил, что приглашает глав государств Европы, и прежде всего Президента Украины, стать членами Совета правления Мемориального комплекса в Бабьем Яру, который увековечит не только трагедию еврейского народа, а также всей Европы и всего мира.

Строительство мемориала будет проводиться специалистами из нескольких стран. В частности, разработку программного обеспечения для интерактивных демонстраций в музее комплекса будут разрабатывать американские специалисты. Финансирование проекта будут осуществлять бизнесмены Украины, Израиля, США и других стран.

Справка УНИАН. Во время немецкой оккупации Киева в 1941-1943 годах Бабий Яр был местом массовых расстрелов немецкими оккупантами мирного населения и советских военнопленных. Массовому истреблению подверглись евреи и цыгане – по этническому признаку, а также партийные и советских активисты, подпольщики, члены Организации украинских националистов, священники, нарушители комендантского часа и другие. Только за два дня – 29 и 30 сентября 1941 года было расстреляно почти 34 тыс. евреев.

По разным данным, в Бабьем Яру во время немецкой оккупации было расстреляно от 70 тысяч до 200 тысяч человек.