У детей, отравившихся в киевском детсаду, обнаружили сальмонеллез

Сальмонеллез обнаружен у 18 больных

Отравление 43 детей и 2 работников столичного детского сада №455 вызвано возбудителем сальмонеллеза.

По результатам бактериологических исследований у 18 больных, в том числе 16 детей, установлен заключительный диагноз: «сальмонеллез, вызванный сальмонеллой enteritidis, группы D», сообщают «Комментарии».

Этот же возбудитель болезни выделен из суточной пробы вермишелевой запеканки с мясом курицы.

«Таким образом, этиологическим фактором заболевания во время вспышки стала сальмонелла enteritidis, группы D», – говорится в сообщении СЭС.

По данным ведомства, на сегодняшний день продолжают оставаться на лечении в Киевской городской детской клинической больнице №2 30 детей; в инфекционном отделении Киевской городской клинической больницы №9 – двое взрослых сотрудников.

Как сообщалось ранее, 20 июня стало известно, что в детском саду №455 на ул. Пражской в Днепровском районе столицы отравились 27 детей от 3 до 6 лет. В течение дня количество отравившихся детей возросло до 28, кроме того, признаки отравления появились у одной из сотрудниц учреждения. Столичные правоохранители расследуют факт массового отравления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 137 УК Украины – ненадлежащее выполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

В Минздраве сообщили, что за нарушение требований санитарного законодательства и.о. заведующей детсада привлекли к административной ответственности.