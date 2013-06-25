В Киеве колесо от маршрутки разбило окна офиса (фото)

Колесо пролетело через всю дорогу и разбило нижние окна офиса / Фото: «Сегодня»

Во вторник утром в Киеве, недалеко от станции метро «Шулявская», от маршрутного такси, в котором находились пассажиры, отлетело колесо.

По словам очевидцев, ДТП произошло около 6:30, сообщает «Сегодня».

Колесо перелетело через всю проезжую часть, миновало пешеходную дорожку и, разбив нижние окна в офисе, приземлилось на газоне. Пострадавших нет, пассажиры маршрутки пересели на другой транспорт.

На данный момент маршрутка без колеса все еще перегораживает проезжую часть, ее собираются грузить на эвакуатор, однако сотрудники ГАИ на место происшествия до сих пор не прибыли.

ДТП создало затор от станции метро «Дорогожичи» в сторону Севастопольской площади.

Фото: «Сегодня»