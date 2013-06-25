В больнице с отравлением остаются 29 воспитанников столичного детсада

Состояние детей удовлетворительное / Фото: zn.ua

На сегодняшний день в больнице остаются 29 детей, которые отравились 18-19 июня в столичном детсаду №455.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила начальник Департамента образования и науки, молодежи и спорта КГГА Оксана Добровольская.

По ее словам, состояние детей удовлетворительное.

«Сегодня в детском садике работает соответствующая следственная комиссия. Когда будут окончательные данные бактериологического исследования, тогда будут сделаны заключения о причинах отравления детей. Виновные в этой ситуации будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. Эти лица работать в детсаду не будут», – отметила Добровольская.

Как сказала руководитель департамента КГГА, детсад возобновит работу после разрешения санэпидемстанции. «Мы думаем, что это будет через 2-3 дня», – прибавила она.

По словам Добровольской, никто из родителей не забирал детей из этого детсада.

Она также заметила, что детсад №455 работает с 1965 года, однако капитальный ремонт в этом учреждении ни разу не проводился.

Как сообщал УНИАН, первый ребенок, посещающий 455-й детсад, был госпитализирован с признаками отравления в ночь на 19 июня.

По состоянию на 20 июня пострадали 40 воспитанников детсада и один сотрудник учреждения. Детсад в целом посещают 120 детей.

Прокуратура Днепровского района Киева внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения об отравлении детей и одного взрослого. Открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

21 июня в Министерстве здравоохранения сообщили, что причиной вспышки острой кишечной инфекции в детсаду могло стать употребление детьми вермишелевой запеканки с куриным мясом и яйцами, которая не предусмотрена утвержденным двухнедельным перспективным меню.