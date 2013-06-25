В Киеве станет больше вакансий для семейных врачей

Семейные врачи в Киеве станут более востребованными

Вследствие оптимизации штатных расписаний в столичных центрах первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) количество вакансий для семейных врачей увеличится.

Об этом рассказал журналистам член секции «Здоровый Киев» Гражданского форума Киева Олег Косых.

Напомним, Департамент здравоохранения КГГА в рамках медицинской реформы, инициированной президентом, предложил столичным медучреждениям перепрофилировать вакантные ставки узких специалистов в ставки семейных врачей. Таким образом, количество вакансий семейных врачей в Киеве вырастет. Однако дефицита кадров чиновники не прогнозируют.

«В Киеве, по сравнению с другими регионами, врачам созданы более комфортные условия. Один семейный врач теперь будет обслуживать всего 1500 человек вместо 2000-2500, как было раньше. Плюс на каждого врача теперь полагается две медсестры, а не одна. При этом вводятся коэффициенты заработной платы в зависимости от качества работы. То есть хороший врач на одну ставку сможет получать порядка 5-6 тыс. грн. Это определено постановлением Кабинета министров №209 от 2012 года», – говорит Олег Косых.

Напомним, в Киеве реализуется пилотный проект реформирования системы здравоохранения, направленный на улучшение качества медобслуживания и повышение социальной защищенности работников медицинской отрасли. В частности, на выполнение Социальных инициатив президента Украины по поручению главы Киевской городской государственной администрации Александра Попова разработана и готовится к утверждению программа «Местные стимулы». Помимо муниципальных доплат она предусматривает также решение жилищной проблемы медицинских работников.

Как отмечают в Киевгоргосадминистрации, реализация проекта позволит также решить задачи главы государства в сфере занятости населения.