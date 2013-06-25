Катеринчук взял под контроль расследование ДТП с участием СБУшников

По словам Катеринчука, произвол силовиков в Украине стал нормой / Фото: epu.in.ua

Лидер Европейской партии Украины, член фракции «Батькивщина» Николай Катеринчук взял на парламентский контроль дело по расследованию резонансного ДТП с участием сотрудников СБУ.

«В Киеве обратиться с жалобой на неправомерные действия представителей власти фактически некуда. Власть в столице Украины отсутствует. Простому обывателю добиться правды невозможно», – так прокомментировал в программе «Надзвичайні новини» субботнее дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудников СБУ Николай Катеринчук.

«Это не рядовое событие. И в цивилизованных европейских странах, когда случаются подобные вещи, мэр города выступает с заявлением и берет под личный контроль ход расследования, чтобы виновные были установлены и наказаны в соответствии с действующим законодательством. У нас же мэра столицы фактически нет. А Попов, который якобы выполняет такие функции, вообще отмалчивается, боясь нарваться на очередную пилюлю с Банковой», – цитирует Катеринчука его пресс-служба.

«Что касается конкретно этого события, то могу сказать, что у нас в стране стало практикой – если ты имеешь удостоверение работника правоохранительных органов, то можешь совершать любые противозаконные действия и не несешь за это никакого наказания: можешь ездить пьяный за рулем, сбивать людей, насиловать, совершать разбой и т.д.», – отметил народный депутат.

«В этом году 22 июня запомнится многим киевлянам не только как очередная годовщина нападения немецких войск на территорию бывшего СССР, но и как очередное кровавое ДТП с участием пьяных силовиков. Из-за уже повседневной вседозволенности двое сотрудников СБУ, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершили дорожно-транспортное происшествие, в результате чего один из них скончался от полученных травм сегодня в больнице, а пассажирка погибла на месте происшествия», – сказал Николай Катеринчук.

«Более того, в результате ДТП пострадали другие, невинные люди. Какова их будет дальнейшая судьба пока остается непонятным и кто понесет наказание за совершенное преступление также остается открытым. Впрочем, я готов присоединиться к этому делу, взять его под личный парламентский контроль. Мы должны проявлять неравнодушие к таким событиям. В противном случае мы все рискуем оказаться лицом к лицу перед беззаконием и произволом властей», – считает народный депутат.