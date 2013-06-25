У Попова обещают за плохую уборку города разогнать чиновников

По словам Мазурчака, отвечающие за благоустройство чиновники будут уволены уже на следующей неделе

Советник председателя Киевской городской государственной администрации Александр Мазурчак прогнозирует, что на коллегии КГГА по вопросам благоустройства и озеленения Киева будут кадровые изменения.

Об этом он сообщил во время прямой телефонной линии «Контактный центр г. Киева».

Отвечая на вопросы людей по поводу того, что город плохо убирается, в частности Гидропарк и другие места для отдыха, Мазурчак сказал, что на следующей неделе состоится коллегия, на которой будут уволены чиновники, отвечающие за уборку лесопарковых массивов, парков и скверов.

Он отметил, что, «несмотря на то, что город Киев три года подряд занимал первое место по благоустройству, потому что другие города еще хуже, сегодня говорить о том, что город Киев чистый, нельзя».

«Киев грязный, не хватает урн для мусора, и в первую очередь эта грязь идет от незаконной торговли и тех МАФов, с которыми мы сегодня боремся», – добавил Мазурчак. При этом он отметил, что есть «две главные проблемы: с одной стороны – плохая уборка, а вторая проблема – культура наших людей, которые мусорят где угодно и сколько угодно, потому мы будем бороться как с одним, так и со вторым».