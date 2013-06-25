Директор столичной фирмы задолжал работникам 600 тыс. грн зарплаты

Руководитель фирмы несколько месяцев не выплачивал подчиненным зарплату / Фото: «Газета киевская»

После вмешательства прокуратуры Деснянского района Киева на одном из столичных предприятий был погашен долг по зарплате 166 работникам в размере 600 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Деснянского района, прокурорской проверкой было установлено, что директор фирмы, которая предоставляет сантехнические услуги, несколько месяцев безосновательно не выплачивал зарплату, в результате чего накопился долг в размере более 600 тыс. грн. При этом руководитель тратил средства на оплату счетов, которые не являются первоочередными: закупал топливо, канцелярские товары, оплачивал услуги мобильной связи.

По результатам проверки в отношении должностного лица открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Украины (умышленная безосновательная невыплата заработной платы).

В ходе расследования дела руководитель фирмы признал свою вину и погасил задолженность в полном объеме.

Материалы уголовного производства направлены в суд для принятия решения по делу.