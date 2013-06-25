Адвокат подозреваемого в похищении монахинь обжаловал его арест

По данным СМИ, арестован Сергей Бут (второй слева) / Фото: Фото: t-34-111.livejournal.com

Адвокат арестованного по подозрению в покушении на убийство двух монахинь – настоятельницы Свято-Покровского монастыря Калисфении (Татьяна Шамайло) и ее помощницы Катерины Евгений Грушовец подал апелляцию на решение суда об аресте своего подзащитного, но к рассмотрению жалоба пока не назначена.

Об этом адвокат сообщил агентству УНИАН.

«Апелляцию мы подали, но она еще не назначена к рассмотрению. Ожидаем, что дата будет известна до конца текущей недели», – сказал Грушовец.

Как сообщалось, по данным ТСН, милиция 18 июня задержала Сергея Бута – брата бывшего народного депутата Юрия Бута, по подозрению в похищении в Киеве двух монахинь.

Калисфения и ее помощница Екатерина отсутствовали в монастыре четверо суток. Вечером 17 июня они вернулись в монастырь.

Кроме того, как стало известно ТСН, Сергей Бут дружил с архиепископом Александром, к которому пошли монахини в день исчезновения.

В СМИ появилась информация, что монахинь держали в подвале за городом, били и требовали деньги, а затем вывезли на проселочную дорогу и бросили. Женщины пешком дошли до Киева и сели на метро в районе Святошино.

По данным газеты «Вести», источники в правоохранительных органах рассказали, что исчезновение монахинь связывают с делом аферистки Светланы П., обещавшей богатым людям дорогие автомобили («Лексусы») с 30-процентной скидкой. Деньги она брала, но автомобили не поставляла. Таким образом Светлана собрала 160 млн грн. Возможно, войдя в доверие к монахиням, аферистка с их помощью знакомилась с потенциальными клиентами, среди которых были и депутаты, и высокие должностные лица.

19 июня пресс-секретарь прокурора Киева Яна Соболевская сообщила, что подозреваемому в покушении на убийство монахинь избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По ее словам, подозреваемый – 40-летний киевлянин, уроженец Черниговской области.

Органы милиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 115 через ст. 15 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство).