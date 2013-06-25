Попов не исключает подорожания проезда в столичном транспорте

По словам Попова, общественный транспорт в Киеве несет колоссальные убытки

В Киеве сложилась непростая ситуация с общественным транспортом, который на сегодняшний день несет убытки.

Об этом заявил председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов, сообщает «Сегодня».

«У нас очень сложная ситуация с общественным транспортом в том смысле, что он работает действительно убыточно. И мы ежегодно выделяем «Киевпасстрансу» более 300 миллионов гривен дотаций, чтобы обеспечить выплату заработной платы. В этом году и убытки метрополитена будут примерно на такую же сумму – около 300 миллионов», – говорит Попов.

Глава столичной администрации также не исключает возможность поднятия цен за проезд на общественном транспорте, но отмечает – нужно как минимум полтора месяца для того, чтобы решить данный вопрос. Окончательный вердикт по поводу стоимости проезда будет вынесен не раньше, чем осенью.

«Моя позиция здесь такова: мы можем говорить об изменении цен, но переходя на новую систему оплаты. Я имею в виду, что для жителей Киева, которые будут иметь продолжительные проездные билеты – например, на год, полгода или хотя бы на месяц, – это будет намного дешевле, чем брать один билет, одноразовый проезд на один день. Таким образом, мы защитим киевлян, если придется поднимать цену», – уверяет Попов.

Попов также отмечает, что если и будет поднятие цен, то стоимость проезда на общественном транспорте для социально защищенных категорий населения, скорее всего, останется неизменной.

К тому же, по словам главы Киевгорадминистрации, сейчас происходит процесс введение в действие карточки киевлянина, которая даст право ездить на метро и на других видах общественного транспорта или бесплатно, или с большими скидками.

«Этот проект сейчас разрабатывается, мы сейчас обсуждаем опыт других стран, например, Чехии, Словакии, Польши, России. Мы хотим внедрить современный подход и тогда уже говорить о ценовой политике», – подчеркнул Попов.