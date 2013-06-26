СМИ: В киевские детсады привозят испорченные продукты

По словам поваров, в детские сады поставляют перемороженную курицу и гнилые овощи / Фото: irena-mishina.livejournal.com

Поставщики снабжают детские сады Киева некачественной продукцией.

Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на информацию, полученную у поваров столичных детсадов.

При этом, по их словам, отказаться от поставленной продукции нет возможности.

«Не думайте, что повара не хотят кормить детей качественной едой. Вот, например, должен был поставщик привезти охлажденную курятину, а привез перемороженную курицу, которая при разморозке уменьшилась вполовину. Или такую же рыбу. И что можно приготовить? Овощи привозят вялые и дряблые, порой и гнилые, капуста с черными пятнами, из фруктов – только яблоки да сок разбавленный. Крупы второго, а то и третьего сорта», – утверждает детский повар с 30-летним стажем.

По ее словам, есть проблема и в оборудовании на кухнях. «То морозилка не работает, то вытяжка, то ни того, ни другого нет. В некоторых садах плиты такие старые, что на них можно просто не дожарить что-то, поэтому приходится менять меню», – говорит повар.

Что касается санитарных книжек, работница детсада уверяет, что у всех работников кухни они есть, и подделки быть не может. «Нас посылают в одну больницу на обследование, но проблема в том, что анализы берут не как раньше, раз в месяц, а раз в полгода», – объяснила она.

В Департаменте образования Киевской городской государственной администрации, в свою очередь, утверждают, что на ребенка в день выделяют 18 гривен, и за эти деньги можно приготовить нормальный обед.

«А если поставщик привозит плохой товар, то детсад вправе от него отказаться. В таком случае, мы потом просто расторгнем договор с этой фирмой. В идеале на все сады должен быть один поставщик, но пока это сделать не получается», – рассказали изданию в департаменте.

В детсадах же говорят, что боятся отказываться от товара. «Чем кормить детей, если и этого не будет?», – недоумевает повар.

Напомним, из-за массового отравления воспитанников детского сада №455 киевские власти начали проверку всех детсадов столицы на соответствие санитарно-гигиеническим нормам.

У отравившихся детей диагностировали сальмонеллез. «Бактериологическое исследование показало, что дети из детсада №455 заболели сальмонеллезом. Инфекция передалась с вермишелевой запеканкой с курятиной и яйцами, которую приготовили в детсаду. Сальмонеллу обнаружили в яйцах», – рассказали журналистам в Госсанэпидслужбе Украины.

При этом, как сообщили изданию в департаменте образования КГГА, на яйца поставщик предъявил все документы, которые подтверждают качество продукции, а также ветсправку.