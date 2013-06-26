Киевляне недовольны Поповым и хотят выборов (опрос)

Крайнее недовольство деятельностью Попова высказали 32%

Большинство киевлян недовольно деятельностью главы Киевской городской государственной администрации Александра Попова и высказываются за целесообразность проведения выборов городского головы этим летом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, переданного сегодня УНИАН.

Так, согласно опросу, 56% киевлян недовольны деятельностью председателя КГГА, в том числе 32% абсолютно недовольны.

61% киевлян считает, что дела в столице идут в неправильном направлении, в том числе 34% абсолютно в этом убеждены.

Опрос показал, что подавляющее большинство киевлян – 69% – негативно относится к тому, что до сих пор не были назначены выборы Киевского городского головы и Киевского городского совета. 63% киевлян считают, что местные выборы в столице должны были бы быть проведены в начале лета этого года. Лишь 13% разделяют мнение, что выборы должны проводиться вместе с другими местными выборами в 2015 году.

В то же время в КМИС отмечают, что жители столицы не имеют однозначного мнения о том, справедливо ли назначать выборы мэра без выборов Киевского городского совета. Так, опрос показал, что 40% киевлян считают это несправедливым, а 38%, напротив, считают это справедливым. Также подавляющее большинство киевлян – 60% – считают, что нужно восстановить выборы в районные советы столицы.

Киевский международный институт социологии провел выборочный репрезентативный опрос взрослого населения Киева с 17 мая по 5 июня 2013 года.

Исследование проводилось по заказу общественной организации «Муниципальная лига Киева». В ходе исследования изучались мнения взрослых жителей города по разным актуальным общественно-политическим вопросам и их электоральные пристрастия. Было опрошено 1011 жителей Киева.

Погрешность опроса для выборки объемом 1,011 респондентов не превышает (без учета эффекта дизайна): 3,2% – для показателей, близких к 50%; 2,8% – для показателей, близких к 25% и 75%; 2,1% – для показателей, близких к 12% и 88%; 1,4% – для показателей, близких к 5% и 95%; 0,7% – для показателей, близких к 1% и 99%.