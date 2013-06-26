В центре Киева пьяная девушка упала в шестиметровый котлован

Котлован был обнесен забором / Фото: roszem.info

В Печерском районе Киева на улице Бассейной, 19-Б 26-летняя девушка упала в вырытый котлован глубиной около 5-6 метров.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, местные жители заметили упавшую девушку и вызвали спасателей.

На место происшествия прибыли спасатели двенадцатой пожарно-спасательной части и бойцы специального регионального аварийно-спасательного отряда.

Прибыв по указанному адресу, работники ГСЧС заметили, что вырытый котлован для безопасности прохожих был обнесен железным забором. По предварительным данным, упавшая девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Чтобы оказать первую помощь и вытащить пострадавшую, в котлован пришлось спуститься фельдшеру аварийно-спасательного отряда спецназначения и трем бойцам. С помощью альпинистского снаряжения, лебедки и трехколенной лестницы девушку транспортировали на поверхность. Для освещения места ЧП была использована световая башня и прожектор от пожарного автомобиля.

Осмотрев потерпевшую, врачи скорой медицинской помощи предварительно установили, что девушка получила травму головы и была госпитализирована в 17 клиническую больницу Киева.