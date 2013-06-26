Киевские власти придумали, как преодолеть безработицу

КГГА предлагает изменить механизм формирования госзаказа в вузах / Фото: polandinfo.ru

По поручению главы Киевской городской госадминистрации Александра Попова Департамент социальной политики КГГА разработал предложения по урегулированию проблемы безработицы в столице.

Об этом говорилось во время круглого стола по вопросам трудоустройства, который состоялся в столичной мэрии.

По словам выступавших, несмотря на то, что в Киеве ситуация с трудоустройством лучшая среди всех регионов Украины, многие жители столицы не в состоянии устроиться на работу по специальности. Основная причина столичной безработицы – несоответствие спроса и предложения на те или иные профессии и уровень квалификации. Так, сегодня в Киеве зарегистрированных в Центре занятости претендентов на должность госслужащего или менеджера вчетверо больше, чем спрос на таких работников (3150 и 770 соответственно). В то же время спрос на квалифицированных работников с инструментом вчетверо больше, чем претендентов на такую работу (1424 и 338 соответственно).

По выводам специалистов Центра занятости, основы будущей безработицы закладываются еще на этапе подготовки кадров. На сегодняшний день молодежь стремится получить высшее образование, хотя спрос на выпускников с высшим образованием в Киеве значительно ниже, нежели на квалифицированных работников. Даже порядка 10% «бюджетников» после окончания вуза не могут получить направление на работу, не говоря уже о «контрактниках».

Для урегулирования ситуации КГГА выступила с инициативой изменить механизм формирования госзаказа на подготовку в вузах специалистов. В частности, по согласованию с работодателями и в соответствии с потребностями рынка труда формировать в вузах госзаказ, а также выдавать лицензии преимущественно на востребованные специальности. В учреждениях профобразования – расширить практику подготовки кадров под конкретные рабочие места.

Напомним, президент Украины Виктор Янукович назвал сокращение безработицы и создание новых рабочих мест в числе приоритетных задач. С 2013 года вступила в силу новая редакция Закона Украины «О занятости населения», направленного на реализацию социальных инициатив президента. Он предусматривает, в частности, снижение налогообложения для работодателей, которые создают рабочие места для выпускников. Им целый год фактически не придется платить за молодого сотрудника единый социальный взнос. 100% этой суммы будет компенсировано из госбюджета.