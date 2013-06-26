Попов за плохую борьбу с киосками уволил трех чиновников

Попов обещает взять демонтаж МАФов на ежедневный контроль

В Киеве за неудовлетворительное решение проблемы незаконно установленных МАФов уволены руководители структурных подразделений по вопросам благоустройства Шевченковского, Подольского и Святошинского районов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято по результатам заседания расширенной коллегии КГГА.

Кроме того, за несоблюдение графика демонтажа временных сооружений объявлен выговор первому заместителю директора Департамента КГГА по вопросам благоустройства и сохранения природной среды Сергею Роменскому, за неудовлетворительный уровень соблюдения правил торговли на территории метрополитена объявлен выговор начальнику КП «Киевский метрополитен» Владимиру Федоренко.

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов предупредил об увольнении профильных чиновников, если они на протяжении месяца не решат проблему незаконно установленных МАФов в столице.

«Перекладывать ответственность (в вопросе демонтажа МАФов) с одного управления на другое за месяц уже никто не будет. Мы возьмем эту ситуацию на ежедневный контроль... Ровно через месяц мы этот вопрос еще раз обсудим, и если у нас останутся определенные вопросы нерешенные, мы просто будем снимать... Вы меня понимаете. Разговора больше не будет», – заявил Попов.

Председатель КГГА обратился к правоохранителям с просьбой пресекать коррупцию в сфере установления МАФов.

«Вместе с МВД и правоохранительными органами мы сработаем вместе, как одна команда. А те, кто будет на этом наживаться, пойдут туда, куда нужно. Просьба ко всем правоохранительным органам: если вы видите коррупционные действия со стороны местной власти, прошу вас задействовать весь потенциал для того, чтобы мы в этом плане навели порядок. Это же самое касается и правоохранительной системы. Это нам мешает», – отметил Попов.

КГГА рекомендовала ГУ МВД в городе Киеве рассмотреть вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности правоохранителей за недостаточный контроль за выполнением правил торговли в Киеве.