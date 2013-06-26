КГГА потратит на благоустройство Киева 20 миллионов

Киев благоустроят к 1025-й годовщине Крещения Киевской Руси

Из бюджета Киева будет потрачено около 20 млн грн на благоустройство столицы к 1025-й годовщине Крещения Киевской Руси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов сегодня во время брифинга в Киеве.

«На прямое празднование 1025-й годовщины Крещения Руси в Киеве КГГА не будет тратить средства города, поскольку организовывать праздник будут благотворители. Что касается благоустройства, то это будет стоить городу приблизительно 20 млн грн», – отметил Попов.

По словам председателя КГГА, сегодня в Киеве ведутся активные работы по реставрации Колонны Магдебургского права и благоустройства территории вокруг нее. Также к годовщине Крещения Руси планируется запустить в эксплуатацию один из тоннелей на Почтовой площади. Кроме того, сейчас ведутся ремонтные работы на Владимирской горке и проходит реконструкция нескольких памятников и культурных сооружений, сказал он.