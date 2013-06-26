Возле киевского озера незаконно добывали песок

Суд наложил арест на погрузочную технику

В Киеве пресечена незаконная добыча песка возле озера Тяглое в Дарницком районе.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, милиция собрала материалы по факту незаконной добычи и реализации песчано-гравийной смеси возле озера Тяглое по улице Ревуцкого.

Следственным отделом Дарницкого райуправления столичной милиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 240 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны недр).

В рамках расследования уголовного производства суд принял ходатайство о наложении ареста на погрузочную технику, которую подозреваемые использовали при хищении песка.

В свою очередь, правоохранители провели изъятие техники, которая использовалась для нелегальной добычи. Общая стоимость изъятого – более 2,5 млн грн.

Проводятся мероприятия по установлению субъектов хозяйствования, причастных к разворовыванию песка, и подсчету нанесенного ущерба.

Должностных лиц, виновных в совершении уголовного правонарушения, ожидает штраф в размере от 50 необлагаемых аналогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы сроком до двух лет.