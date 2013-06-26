Мост на Жуков остров ждет капитальный ремонт

Завершить работы по ремонту моста планируется до октября

В июле начнется капитальный ремонт моста через озеро Коник на Жуковом острове.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор».

Как отмечают в КГГА, завершить все работы планируется до октября текущего года.

По сообщению пресс-службы, в рамках реконструкции планируется восстановить конструкции моста и заменить мостовое полотно.

«В частности, будут разобраны все слои мостового полотна, демонтировано металлическое барьерное ограждение и установлено новое оцинкованное, а также металлические поручни и кронштейны для крепления коммуникаций. Кроме того, дорожники разберут поврежденный бетон, установят дополнительную арматуру и восстановят существующие бетонные плиты и поверхность прогонного строения. Предусмотрены также обустраивание гидроизоляции, дренажа и укладка трехслойного асфальтобетонного покрытия на проезжей части», – отмечается в сообщении.