Суд вернул Киеву землю на Подоле стоимостью свыше 6 миллионов

На земельном участке планировалось возвести жилищно-офисный центр / Фото: «Земприват»

Хозяйственный суд признал законными исковые требования прокуратуры Киева и обязал столичную строительную компанию вернуть арендованный ею земельный участок площадью более 3 тыс. кв. м на ул. Краснопольской в Подольском районе стоимостью почти 6,5 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как отмечается в сообщении, в 2008 году Киевсовет для строительства жилищно-офисного комплекса с подземным паркингом и заведениями общественного питания передал в аренду ООО «Патели Лизинг» земельный участок площадью более 3000 кв. м.

Однако на протяжении 5 лет строительство даже не начиналось, подчеркнули в прокуратуре.

После того, как срок действия договора аренды закончился, застройщик его не возобновил. Поэтому прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть землю столичной общине.

Решением Хозяйственного суда от 25 июня 2013 года иск прокуратуры Киева удовлетворен, а спорный участок возвращен в коммунальную собственность.