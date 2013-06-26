В Киеве из-за окурка загорелся балкон многоэтажки
Пожар произошел на Малиновского
Хозяйка не пустила пожарных в квартиру / Фото: kyiv.mns.gov.ua
В Оболонском районе Киева по ул. Маршала Малиновского, 15/3 возник пожар в жилом доме.
Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, возгорание произошло на втором этаже девятиэтажного дома на балконе одной из жилых квартир.
По прибытии на место происшествия спасатели за несколько минут потушили огонь. Возгорание пришлось ликвидировать снаружи – хозяйка квартиры не пустила пожарных в помещение.
Предполагаемая причина пожара – попадание окурка в пластиковую корзину с цветами, расположенную с внешней стороны балкона.
Главное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве просит киевлян и гостей столицы при курении дома использовать пепельницы.