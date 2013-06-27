6 июля в Киеве откроется «Країна мрій»

Фестиваль традиционно пройдет на территории Певческого поля

Киевская городская государственная администрация поддержала инициативу общественной организации «Країна мрій» по проведению 6-7 июля Х Международного этнического фестиваля «Країна мрій» на территории Певческого поля.

Соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Александр Попов, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Так, ответственным за подготовку и проведение мероприятия выступает общественная организация «Країна мрій». Уборку территории Печерского ландшафтного парка будут обеспечивать во время празднования работники КО «Киевзеленстрой».

Охрану общественного порядка в течение фестиваля, а также охрану сценического оборудования, осветительной и звуковой аппаратуры, согласно распоряжению КГГА, будут выполнять сотрудники Главного управления МВД Украины в г. Киеве. В то же время, Главное управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций будет обеспечивать дежурство пожарного автомобиля и осуществлять надзор с целью предотвращения других чрезвычайных ситуаций во время проведения Х Международного этнического фестиваля.

Как отмечают организаторы мероприятия, «Країна мрій» – это праздник живой этнической музыки, самобытных мастеров, которые вдохновляют и наполняют своей очаровательной жизнеутверждающей энергией. На фестивале будут представлены многочисленные этнические коллективы, аллея мастеров, детская поляна, мастерская народных танцев, подиум под открытым небом «Этно-Fashion», Казацкие развлечения, литературная сцена и книжная ярмарка.

В этом году также будет начата новая фестивальная традиция под названием «В радостном и разумном теле здоровья». Посетители «Країни мрій» смогут ознакомиться с самыми современными техниками по изучению психической энергии и оздоровления человеческого тела.