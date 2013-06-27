На Южном мосту в Киеве снова ограничат движение

Ограничение движения вводится с 22.00 27 июня до 6.00 30 июня

В выходные дни на столичном Южном мосту частично будет ограничено движение транспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в г. Киеве, с 22.00 27 июня до 6.00 30 июня специалисты корпорации «Киевавтодор» будут ремонтировать деформационный шов (выравнивающий прибор) на эстакаде Южного мостового перехода через реку Днепр.

В связи с этим будет перекрыто движение транспортных средств по первой и второй полосам на верхней стороне (с проспекта Николая Бажана в направлении Надднепрянского шоссе).