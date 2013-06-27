Попов приказал за четыре дня убрать из Киева киоски на колесах

Попов также велел отключить незаконным МАФам электричество

В Киевской городской государственной администрации определили первоочередные мероприятия по упорядочению работы малых архитектурных форм (МАФов) и объектов сезонной торговли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, до 1 июля планируется прекратить функционирование средств передвижной мелкорозничной торговой сети, на которые субъектами ведения хозяйства не заключены договоры об уплате паевого участия и не получены справки о функциональном назначении временных сооружений. Ответственность за выполнение этого пункта возложена на первого заместителя председателя КГГА, руководителя профильного департамента и председателей районных в городе Киеве государственных администраций.

Кроме того, до 1 августа ПАО «Киевэнерго» и другим владельцам электросетей совместно с райгосадминистрациями поручено обеспечить отключение от электроснабжения временных сооружений, на которые субъектами ведения хозяйства не заключены договоры об уплате паевого участия и не получены справки о функциональном назначении ВС. Проводить работы по отключению от электросетей незаконно установленных временных сооружений будут постоянно.

Также, в соответствии с проектом решения Коллегии КГГА, планируется произвести инвентаризацию договоров на электроснабжение, заключенных с владельцами временных сооружений, в соответствии с базой данных полученных справок о функциональном назначении ВС. В случае их отсутствия соглашения будут расторгнуты.

Рассмотрят в КГГА и вопросы возобновления работы эвакуаторов с целью демонтажа автокофеен и объектов передвижной несанкционированной торговли.

Помимо этого, сегодня во время расширенного заседания Коллегии КГГА Александр Попов заявил, что руководители структурных подразделений по вопросам благоустройства Шевченковской, Подольской и Святошинской районных в городе Киеве государственных администраций за неудовлетворительную работу по демонтажу временных сооружений (ВС) будут уволены.

Председатели же других райгосадминистраций до 5 июля должны проанализировать работу руководителей структурных подразделений по вопросам благоустройства и принять решение относительно их соответствия занимаемым должностям.

Вместе с тем Попов уже объявил о выговоре заместителю председателя Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации Анатолию Багану.

За недостаточный контроль за организацией сезонной мелкорозничной торговли на территории Крещатого парка будут объявлены выговоры и первому заместителю председателя Печерской районной в городе Киеве государственной администрации Юрию Рыженко и руководителю КП «По содержанию зеленых насаждений Печерского района».

Также председатель КГГА объявил о выговорах первому заместителю директора Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды – начальнику управления контроля за благоустройством Сергею Роменскому и начальнику КП «Киевблагоустройство» Вячеславу Солошенко – за недостаточный контроль за работой районных в городе Киеве госадминистраций по демонтажу временных сооружений и несоблюдение графика демонтажа МАФов.

Выговор получит и директор Департамента экономики и инвестиций Игорь Довбань – за недостаточный контроль за соблюдением выполнения условий проведения инвестиционных конкурсов. Речь идет о содержании подземных переходов.

Кроме того, выговор получит начальник КП «Киевский метрополитен» Владимир Федоренко из-за неудовлетворительного уровня соблюдения правил торговли на территории столичной подземки. К ответственности будет привлечен и его заместитель, который координирует это направление работы.

Попов обратился ко всем представителям правоохранительных органов с просьбой оперативно реагировать при выявлении коррупционных действий со стороны местной власти.

Кроме того, он рекомендовал Главному управлению МВД Украины в г. Киеве рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности руководства райуправлений милиции за недостаточный контроль за соблюдением правил торговли в столице.

В соответствии с проектом решения Коллегии КГГА, Попов поручил первому заместителю Анатолию Голубченко и руководителю профильного структурного подразделения обеспечить функционирование сезонных объектов торговли исключительно в соответствии с их адресным размещением, предусмотренным приложениями к распоряжению горгосадминистрации «О мероприятиях по организации сезонной мелкорозничной торговой сети в городе Киеве в 2013 году», и на которые субъектами ведения хозяйства заключены договоры об уплате паевого участия и получена справка о функциональном назначении временных сооружений. При этом Попов подчеркнул необходимость обращать внимание на указанные в договорах площади объектов торговли.

Подвести итоги и обсудить результаты выполнения указанных мероприятий планируют через месяц.