Депутат: Киевские власти решили передать Лавру церковникам

Бригинец уверен, что теперь судьбу столичных церквей будет решать Кабмин

Киевская городская государственная администрация поддержала проект Закона Украины №2993 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания условий для возвращения культовых сооружений религиозным общинам».

Об этом сообщает пресс-служба народного депутата из фракции «Батькивщина», председателя подкомитета по вопросам охраны и популяризации культурного наследия Александра Бригинца.

Нардеп объяснил, что этим законопроектом будут отобраны права местных властей о предоставлении согласия на передачу религиозным общинам культовых сооружений местного и национального значения. Законопроектом дополняется ст. 17 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях», согласно которой теперь решение о передаче культовых сооружений религиозным общинам будут приниматься не только местными властями, но и Кабмином, который, безусловно, в этом деле иметь приоритет, подчеркнул Бригинец.

«Теперь никто не будет спрашивать у местной общины, хочет ли она передать тот или иной религиозный объект, находящийся на ее территории, религиозной общине, или нет, его судьбу будет решать Кабмин. Поэтому, я убежден, для того, чтобы серьезно рассматривать этот законопроект, его согласования надо спрашивать не у администраций, а у местных советов, местных общин», – отметил депутат.

По мнению Бригинца, после передачи культовых сооружений в собственность религиозным общинам последние преднамеренно или непреднамеренно будут перестраивать церкви и другие религиозные объекты. Сейчас у власти есть хоть какая-то возможность контролировать эти процессы.

«Даже те деревянные церкви, которые недавно стали объектами культурного наследия, охраняемыми ЮНЕСКО, требуют серьезной возобновительной работы в связи с тем, что религиозные общины по своему усмотрению изменили их, лишив элементов подлинности. Вернуть подлинность можно лишь благодаря государству, которое по Закону не имеет никакого влияния на объект, если он является частным или принадлежит определенной общине», – объяснил Бригинец.