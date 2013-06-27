В киевском метро пустят 4 поезда для футбольных фанов
15:18, 27 июня 2013Киев
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Болельщики будут ехать на стадион «Динамо»
Дополнительные поезда пустят на «красной» и «синей» ветках
Киевский метрополитен пустит на Святошинско-Броварскую и Куреневско-Красноармейскую линии 4 дополнительных резервных поезда для перевозки футбольных болельщиков, которые будут ехать на стадион «Динамо», где состоится матч между клубами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Шахтер» (Донецк).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городской государственной администрации.
Матч будет проходить с 20.30 до 22.15.
Поезда будут выходить на линии в зависимости от пассажиропотоков.
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