В киевском метро пустят 4 поезда для футбольных фанов

Дополнительные поезда пустят на «красной» и «синей» ветках

Киевский метрополитен пустит на Святошинско-Броварскую и Куреневско-Красноармейскую линии 4 дополнительных резервных поезда для перевозки футбольных болельщиков, которые будут ехать на стадион «Динамо», где состоится матч между клубами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Шахтер» (Донецк).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городской государственной администрации.

Матч будет проходить с 20.30 до 22.15.

Поезда будут выходить на линии в зависимости от пассажиропотоков.