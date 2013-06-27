В Киеве ежегодно будет проходить фестиваль Sziget

Музыкальный фестиваль Sziget проводится в столице Венгрии уже 20 лет / Фото: wikimedia.org

В следующем году на Трухановом острове в Киеве состоится один из самых известных и популярных в Европе музыкальных фестивалей – Sziget Kyiv.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соглашение о намерениях провести фестиваль в столице подписали сегодня председатель КГГА Александр Попов и представители компании Sziget Cultural Management Ltd.

Планируется, что киевский фестиваль Sziget, наподобие будапештского, станет ежегодным многожанровым музыкальным мероприятием. За три фестивальных дня организаторы прогнозируют более 60 тысяч посетителей.

Все расходы на проведение Sziget Kyiv возьмут на себя организаторы и инвесторы, со своей стороны город обязался способствовать в организации и проведении праздника. Фестиваль будет проходить под личным патронатом председателя КГГА.

Фестиваль Sziget проходит в столице Венгрии 20 лет подряд. В прошлом году он длился целую неделю. На острове Обуда на Дунае, где традиционно проходит мероприятие, одновременно работали 60 сцен. Фестиваль посетили 500 тысяч меломанов со всего мира.