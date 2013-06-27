Столичные студенты придумали способ борьбы с каштановой молью

На каштанах разместят стаканчики с насекомыми, питающимися молью

Киевская городская государственная администрация за спонсорские средства реализует проект борьбы с каштановой молью «Киев – город каштанов», который победил во втором сезоне конкурса «Стратегия» среди студентов и учеников старших классов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время награждения победителей конкурса сообщил заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко.

«Реализация этого проекта обходится в 20 раз дешевле, чем пересаживать саженцы. На одно дерево нужно потратить около 60 грн», – отметил Крамаренко.

По его словам, проект борьбы с каштановой молью заключается в том, что на деревьях будут размещать бумажные стаканчики, в которых поместят насекомых, питающихся молью. «Есть подтверждение института биологии относительно безопасности этого проекта и его экологичности, а также есть экономические расчеты, что это намного дешевле, чем обрабатывать деревья химией или делать уколы», – отметил Крамаренко.

Заместитель председателя КГГА отметил, что Киевская госадминистрация уже нашла спонсора для того, чтобы профинансировать эту инициативу. При этом Крамаренко не уточнил стоимость спонсорского пакета для ее реализации.

Он отметил, что проект будет реализовываться до периода миграции каштановой моли.