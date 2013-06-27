В Ирпене охранники стройплощадки выбили у журналистов из рук камеру

Камера упала на землю и повредилась / Фото: obozrevatel.com

В городе Ирпень Киевской области охранники одной из строительных площадок повредили камеру съемочной группы телеканала СТБ.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД Украины в Киевской области, инцидент произошел сегодня после обеда.

Уже установлено, что съемочная группа телеканала после сессии горсовета Ирпеня решила провести съемку местных пейзажей. Во время съемки вблизи одной из строительных площадок к операторам вышли двое охранников (как потом выяснилось, местные жители) и потребовали прекратить съемку, проинформировали в милиции.

В результате возникшего конфликта охранники выбили у оператора камеру, которая упала на землю, и заломили ему руки. Конфликт был прекращен по прибытии наряда милиции. Все участники инцидента были доставлены в местный райотдел милиции и опрошены.

В милиции Киевской области не исключают, что по факту инцидента будет открыто уголовное производство по ст. 171 (препятствование профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.