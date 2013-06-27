Попов не хочет менять каштаны на Крещатике

Попов уверяет, что высаженные каштаны – качественные

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов считает, что перед тем, как принимать решение о замене конских каштанов мясокрасными каштанами «Бриоти» на Крещатике, необходимо посоветоваться со специалистами и общественностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

«Нужно советоваться относительно этого вопроса (пересадка каштанов на ул. Крещатик – УНИАН). Эти каштаны, которые высажены сейчас, – качественные. Здесь лишь вопрос, что это не тот сорт. Нужно подумать и посоветоваться со специалистами и с общественностью. В принципе, если они нормально прижились, и специалисты посчитают, что деревья в дальнейшем будут прорастать... Есть вопрос, и я ответа на него сегодня не знаю», – сказал Попов.

Он добавил, что летом пересаживать деревья не будут, поскольку в таком случае погибнут и новые саженцы, и те, что уже высажены.

Председатель КГГА также отметил, что этот вопрос остается в правовом поле. «Сейчас прокуратура и милиция расследуют, есть ли криминальная часть, злоупотребления в этом плане. Насколько я знаю, они активно этим занимаются. Я надеюсь в ближайшее время получить какие-то результаты, которые дадут нам фундамент для последующих наших действий. Я хочу дождаться официальных расследований для того, чтобы на их основе делать выводы. Все остальное – это домыслы и слухи», – сказал он.

Попов также отказался комментировать позицию итальянской стороны по этому вопросу.

Как сообщал УНИАН, в мае выяснилось, что из 285 каштанов, высаженных в апреле на Крещатике, только два дерева являются анонсированными мясокрасными каштанами сорта Бриоти – устойчивого к моли в неблагоприятной среде.

По результатам проверки прокуратуры установлены факты растраты и присвоения бюджетных средств в результате манипуляций с каштанами на сумму почти 1 млн грн.