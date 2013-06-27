Киевское метро в ночь на воскресенье будет работать дольше

Изменения в режиме работы метро связаны с концертом на НСК «Олимпийский»

В ночь с 29 на 30 июня столичный метрополитен будет работать на 1 час дольше, а в случае увеличения пассажиропотока предусматривается также вывести на линии дополнительные резервные поезда.

Как отметили в коммунальном предприятии «Киевский метрополитен», изменения в режиме работы связаны с проведением концерта на НСК «Олимпийский», информировали УНИАН в пресс-службе КГГА.

Кроме того, в субботу, 29 июня, в течение часа с 18.00 станция метро «Олимпийская» Куреневско-Красноармейской линии будет закрыта для пассажиров на вход и выход, а поезда в это время будут следовать мимо станции без остановки. Вероятно также и введение ограничений на вход пассажиров на станции «Дворец спорта» и «Площадь Льва Толстого».

Также станция метро «Олимпийская» будет закрыта на вход и выход в воскресенье, 30 июня, с 20.00 до 21.00. На Куреневско-Красноармейской линии планируется увеличить количество поездов с 19.35, а на Святошинско-Броварской и Сырецко-Печерской линиях в случае увеличения пассажиропотоков будут введены дополнительные резервные составы.

На станциях «Крещатик», «Майдан Незалежности», «Олимпийская», «Площадь Льва Толстого» и «Дворец спорта» будет усилен штат дежурного персонала и назначены ответственные лица для контроля за перевозкой пассажиров.

Указанные изменения связаны с проведением на Национальном спортивном комплексе футбольного матча между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Динамо» (Киев), а также праздничного концерта ко Дню молодежи на Майдане Незалежности с 18.00 до 22.00.