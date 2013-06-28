В Киеве горела усадьба Мурашко

Сегодня ночью в центре Киева произошел пожар в отселенном 4-этажном доме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве, в 3.07 спасателям поступило сообщение о пожаре по ул. Малой Житомирской, 14.

Полностью пожар был ликвидирован в 5.00. Огнем было охвачено около 2400 кв. м деревянных перекрытий.

По теме: В Киеве из-за окурка загорелся балкон многоэтажки

По предварительному заключению, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем посторонних лиц.

По адресу Малая Житомирская, 14 находится историческое здание - усадьба известного художника Александра Мурашко.

Нардеп от "Батькивщины" Александр Бригинец на своей странице в Facebook написал: "Мечта власти осуществилась - усадьба, как и дом на Аллы Тарасовой, как и Гостиный Двор, как и Тюремный замок - сгорела. Обращаю внимание - сгорела, как всегда в праздники, как всегда ночью .... Случайность? Возможно. Но кто в нее поверит? ", - отметил депутат.