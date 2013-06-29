Мощный ливень подтопил несколько районов в Киеве (видео)

Мощные грозы, не утихавшие в Киеве в течение ночи на субботу, 29 июня, вызвали массовые подтопления и затруднили движение по городу, сообщает ТСН.

Масштабные "озера" образовались в разных районах города, в частности - в районе станции метро Черниговская, на улице Эспланадной в центре города, а также на центральном автовокзале на Московской площади. Авто переплывали лужи по фары в воде, а пользователи интернета шутили о "местном Голосеевском озере Титикака".

Как сообщал УНИАН, в ночь на субботу в шести областях Украины из-за непогоды обесточены 252 населенных пункта. Больше всего пострадала Киевская область.