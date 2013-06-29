В Киеве строительная люлька с 5-ю рабочими упала с восьмого этажа

По факту падения люльки открыто уголовное производство / Фото: shouse.kiev.ua

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о трагедии на строительстве по ул. Васильковская, 100 в Голосеевском районе Киева, вследствие чего погиб один строитель, еще четверо находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Голосеевского района города, установлено, что во время строительных работ с уровня 7-8 этажа произошло падение строительно-монтажной подвесной люльки, в которой находились пятеро рабочих. Один строитель погиб на месте, еще четверо госпитализированы в больницу.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины - нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа милиции, работники прокуратуры и специалисты Госгорпромнадзора.

Строительство на указанном объекте прекращено.

В сообщении не указано, когда именно произошел несчастный случай.