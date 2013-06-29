В центре Киева пьяный мотоциклист наехал на сотрудника ГАИ

Пострадавшего инспектора доставили в больницу / Фото: zr.ru

На пересечении улиц Крещатик и Институтская в центре Киева сегодня в 4.00 пьяный мотоциклист наехал на сотрудника ГАИ.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ в г. Киеве, мотоциклист находился в состоянии алкогольного опьянения, не имел удостоверения водителя и проигнорировал попытки милиционеров остановить транспортное средство, которое к тому же не имело регистрационных номерных знаков. Как выяснилось впоследствии, мотоциклист не первый раз управляет транспортным средством в нетрезвом состоянии. Потерпевший инспектор доставлен в больницу. Ведется расследование.

Комментируя ситуацию, начальник управления Госавтоинспекции Анатолий Куренной выразил обеспокоенность поведением водителей и напомнил, что с начала года за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения отстранены от управления почти 7 тыс. водителей.

Он также заметил, что только по трем неделям июня нынешнего года в столице по вине нетрезвых водителей произошло 9 ДТП, в которых 2 лица погибли и 13 получили травмы.