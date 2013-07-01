В Киеве утонули трое граждан Ирака
10:35, 01 июля 2013Киев
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ЧП произошло на Осокорках
Жители Ирака утонули во время купания в Днепре / Фото: directpress.ru
Вчера в 19.14 в Дарницком районе Киева, на жилищном массиве Осокорки в Днепре во время купания утонули трое граждан Республики Ирак.
В 19.37 тела погибших были подняты на поверхность, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в г. Киеве.
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