В киевском метрополитене решили отложить ремонт эскалаторов

Ремонт эскалаторов между «зеленой» и «синей» ветками отсрочен

Руководство КП «Киевский метрополитен» решило отстрочить проведение планового капитального ремонта эскалаторов на пересадочном узле между станциями «Дворец спорта» и «Площадь Льва Толстого», начало которого было запланировано на 2 июля, до полного завершения аналогичных работ на пересадочном узле «Золотые ворота» – «Театральная».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, после детального изучения пассажиропотока специалисты предприятия пришли к выводу, что характерного для периода отпусков уменьшения количества пассажиров не наблюдается. Поэтому, чтобы не создавать неудобства для киевлян, метрополитен изыскал техническую возможность перенести сроки выполнения капитального ремонта эскалаторов на указанном пересадочном узле.

Завершается плановый капитальный ремонт эскалатора №4 на пересадочном узле между станциями «Золотые ворота» и «Театральная».

4 июля он будет запущен в работу, после чего с 8 июля по 2 августа на ремонт закроется соседний эскалатор – №3.

Всего с начала 2013 года в метрополитене уже выполнены капитальные ремонты 5 эскалаторов из 13 запланированных. Все работы осуществляются в соответствии с графиком.