СМИ: Путин приедет в Киев на празднование Крещения Руси

Пока неизвестно примет ли Путин участие в богослужениях

Президент России Владимир Путин приедет в Киев на празднование 1025-летия Крещения Руси 27-28 июля.

Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на источник в оргкомитете по подготовке праздника.

«Но мы пока не знаем подробностей визита, и неизвестно, будет ли Владимир Владимирович, скажем, на богослужении в Лавре или на молебне на Владимирской горке», – отметил источник издания.

В Киев в эти дни приедет и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также главы поместных православных церквей. В столице Украины пройдут совместные богослужения и молебны, а на Крещатике 27 июля состоится праздничный концерт.

«Ждем сводный хор киевских монастырей, хор им. Веревки, Кубанский казачий хор. Выступят группы «Воскресение», «Алиса» (солист Константин Кинчев), «Ю-Питер» и Вячеслав Бутусов, СКАЙ, «Братья Карамазовы». Юрий Шевчук в этот раз не приедет, он вместе со своими музыкантами до зимы в творческом отпуске», – рассказал руководитель международной общественной организации «День Крещения Руси» Олег Карамазов.

Во время концерта на больших экранах будут демонстрироваться анимационные 3D-ролики о крещении Руси.

А уже 4 июля в Украине стартует международный крестный ход, который начался месяц назад во Владивостоке.

Из города в город по железной дороге в специальном вагоне-храме перевозили ковчег с частицами мощей князя Владимира. Затем святыню на самолете доставили в Беларусь, где она находится до сих пор.

В Украине мощи будут перемещаться по такому маршруту: Херсонес – Севастополь (4-6 июля), Одесса (7-9 июля), Днепропетровск (10-13 июля), Черновцы – Свято-Успенская Почаевская лавра (14-16 июля); Ужгород (17-18 июля), Святогорск – Донецк – Луганск (19-22 июля), Харьков (23-24 июля), Чернигов (25-26 июля). Во всех городах будут проводиться богослужения, у верующих будет возможность поклониться святыне.

Завершится Крестный ход в Киеве. 27 июля на Крещатике ковчег с мощами встретят Патриарх Кирилл и митрополит Владимир.