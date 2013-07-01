Эксперт: В Киеве создаются условия для развития легального бизнеса

На каждый легальный киоск приходится 2-3 нелегальных

Ликвидация в Киеве незаконных киосков благоприятно скажется на бизнесе законопослушных предпринимателей.

Легальный малый и средний бизнес лишится конкурентов, которые не платят налогов и сборов, а, следовательно, имеют конкурентное преимущество перед честными бизнесменами, считает руководитель Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа «Перспектива» Евгений Черненко.

«Еще одним результатом ликвидации незаконных киосков – помимо порядка в сфере благоустройства – должно стать динамичное развитие легального малого и среднего бизнеса в столице. Сегодня, по официальной информации городских властей, на каждый легальный киоск приходится 2-3 нелегальных. Что это значит? Что каждый честный предприниматель имеет 2-3 конкурента, которые не платят налогов и сборов, тем самым имея серьезное преимущество. Ликвидация «теневиков» позволит предпринимателям, работающим в данной сфере легально, увеличить товарооборот, получать большую прибыль и иметь средства на развитие своего легального бизнеса», – объяснил эксперт.

По мнению Евгения Черненко, борьба столичных властей с незаконными МАФами лежит в контексте политики Президента Украины Виктора Януковича по поддержке малого и среднего бизнеса. «Если вы обратите внимание, то не только в Киеве власти сосредоточились на борьбе с нелегальным бизнесом. Недавно прошла информация о массированных рейдах против нелегалов в Донецкой области, наводят порядки в сфере торговли в Харькове. По сути, мы наблюдаем очередной этап реализации политики государства относительно поддержки предпринимательства. После утверждения налогового кодекса, снизившего налоговое давление на бизнес, и реализации планов по упрощению разрешительных процедур власть предпринимает меры по выведению бизнеса из тени», – отметил Евгений Черненко.

Напомним, председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов распорядился демонтировать в Киеве незаконные киоски. По оперативным данным, на сегодняшний день в столице функционирует около 15-20 тысячи малых архитектурных форм. При этом легально работают лишь около 5 тысяч киосков. На состоявшейся на прошлой неделе Коллегии КГГА Александр Попов резко раскритиковал работу подчиненных по ликвидации МАФов. Ряду высокопоставленных чиновников объявлены выговоры.

Программа Президента Украины Виктора Януковича «Украина для людей» и программа экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство» предусматривают систему мер по поддержке малого и среднего бизнеса. В частности, глава государства акцентирует на приоритетности стимулирования предприятий малого и среднего бизнеса путем предоставления доступа к кредитным ресурсам, уменьшения налоговой нагрузки, в том числе значительного снижения налоговых платежей для предприятий, создающих новые рабочие места.