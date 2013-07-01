Киевлянин ограбил и задушил гражданина Испании

26-летний киевлянин признался в убийстве своего товарища / Фото: opgks.info

Сотрудники уголовного розыска столичной милиции в течение нескольких суток раскрыли убийство гражданина Испании.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве, информация об обнаружении мужчины без признаков жизни поступило в милицию от врачей скорой медицинской помощи. Тело обнаружили в одной из квартир на улице Воровского. Причиной смерти мужчины стала механическая асфиксия. В ходе проведения осмотра квартиры был изъят ряд вещей, среди которых были и документы погибшего. 46-летний мужчина работал заместителем председателя одного из обществ с ограниченной ответственностью, имел двойное гражданство, но постоянно проживал в столице.

Следственным отделом Шевченковского райуправления столичной милиции было начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины «Преднамеренное убийство».

В ходе расследования следователи установили, что убийство было совершено на почве личных отношений. Именно во время отработки этой версии милиция задержала 26-летнего киевлянина, который находился в близких отношениях с погибшим. Во время допроса мужчина сознался в совершенном убийстве. Также следователями собрано достаточно доказательств его вины, в том числе ее подтверждают вещественные доказательства в уголовном производстве и показания свидетелей.

По предварительной информации, после совершения убийства задержанный забрал все ценные вещи из квартиры своего товарища. Среди них были мобильные телефоны, ноутбук и банковские карточки. Кстати, при помощи последних задержанный перевел в наличность более 10 тыс. грн. Это подтверждают видеозаписи с камер наблюдения разных банковских учреждений. Кроме того, во время допроса задержанный указал место нахождения похищенного им автомобиля потерпевшего.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Продолжается досудебное расследование.