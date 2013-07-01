Суд запретил строительство в Десятинном переулке

Суд отменил разрешение на строительство комплекса в Десятинном переулке / Фото: «Сегодня»

Окружной административный суд Киева запретил любое строительство на территории по адресу Десятинный переулок, 3-5.

Суд удовлетворил иск «Андреевской-Пейзажной инициативы» в лице Марины Соловьевой и Ирины Невмержицкой об отмене землеотвода, выданного Украинской православной церкви Киевского патриархата, сообщает Gazeta.ua.

Решение об этом опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений. Суд признал недействительным и отменил распоряжение Киевской городской государственной администрации о предоставлении церковникам разрешения на проектирование и строительство комплекса в Десятинном переулке.

«Запретить заказчику – Киевской патриархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и генеральному подрядчику – Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Интеграл-Буд» проводить любые строительные работы на территории земельного участка площадью 0,17 га в пер. Десятинному 3, буквы А, Б и 5, буква Д в Шевченковском районе г. Киева до вступления в законную силу данного судебного решения», – говорится в сообщении.

Напомним, противостояние в Десятинном переулке началось в ноябре прошлого года. Строители разобрали особняк по адресу Десятинный переулок, 5, чтобы построить комплекс хозяйственных сооружений. Против этого выступили жители соседних домов и столичные активисты. По их мнению, строительство уничтожит остатки дворца князя Владимира, датированные 10 веком.