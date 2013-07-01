Киевские власти решили ликвидировать долгострои

В Киеве насчитывается 50 недостроенных домов

Киевские власти собираются покончить с долгостроями. Достраивать такие здания будут коммунальные строительные организации, но инвесторам придется доплатить за свое долгожданное жилье.

Кроме того, деньги собираются брать с продажи свободных квартир – их реализацией будут заниматься власти, сообщают «Вести».

По таким схемам в июле будут достраивать дом на Булгакова, 13 и Теремковской, 3. Всего же в столице насчитывается 50 недостроенных домов.

Долгостроями считаются дома, строительство которых «заморожено» уже около пяти лет. По словам заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Михаила Кучука, выбирают те дома, где построена большая часть, и инвесторы согласны доплатить еще, чтобы закончить строительство.

«Например, как на проспекте Науки. Там 30 семей заплатили деньги полностью, а застройщик их украл и сбежал. Площадка осталась, инвесторы обратились к нам за помощью. Если они доплатят, скажем, 1,5-2 тыс. за квадратный метр, мы им сможем помочь», – утверждает Кучук.

Есть же случаи, когда и доплата не в силах помочь, потому что люди выплатили все 100% инвестору, а на площадке установили только зеленый строительный забор. Потому, прогнозируют в мэрии, из 50 долгостроев смогут закончить только 12-13.

Пилотный проект такой идеи реализовали в недострое на улице Лаврухина, 14. «Там было не продано 30 квартир, а за 100 инвесторы уже расплатились до кризиса. Город продал оставшиеся квартиры и за эти деньги достроил весь дом. Не пришлось даже ничего доплачивать, вот недавно въехали», – рассказал инвестор дома по улице Лаврухина Игорь Степанов. Он говорит, что вложил в свою двухкомнатную квартиру 60 тыс. долл. и ждал жилье еще в 2007 году.

Стоит отметить, что в таком случае могут помочь не всем – если пустующие квартиры принадлежат банку (либо застройщик брал кредит, либо у инвестора был договор ипотеки), а он не хочет их отдавать, то городские власти ничего не в силах поделать.

Застройщики говорят, что эти схемы могут сработать не во всех случаях. «К примеру, построено 70% дома, а люди проинвестировали 100%. В таком случае они могут согласиться доплатить еще 10-15%. Но если они, например, оплатили все, а построено только 30%, тут придется слишком много доплачивать», – объяснил один из застройщиков Лев Парцхаладзе.

Юристы же утверждают, что такая схема хоть и правильная, но рискованная. «У застройщика есть права на эту площадку, он может обратиться в суд», – говорит адвокат Роман Марченко.

Но Кучук уверяет, что у власти есть определенный административный ресурс, который поможет отбиться от необоснованных исков застройщиков: «Все-таки город вызывает больше доверия, чем частный застройщик, не выполнивший свои обязательства».

В Киеве, по данным КГГА, насчитывается около 50 недостроенных домов – это примерно 12 тыс. квартир. Строительство было заморожено пять лет назад. В департаменте жилищного обеспечения изданию сообщили, что сегодня ведется подготовка к возобновлению строительства.

КП «Спецжитлофонд» займется несколькими из площадок недостроев по таким адресам: ул. Ильича, 17, ул. Булгакова, 13, ул. Семьи Сосниных, 4-А, ул. Теремковская, 3, пр. Науки, 208, ул. Строкача, 9, ул. Верховинная, 39-41, ул. Борщаговская, 182-А.