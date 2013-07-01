Киевская учительница узнала Титушко среди налетчиков на ее дом

По словам Москаленко, Титушко проходит как один из участников захвата дома

Киевская учительница Нина Москаленко утверждает, что среди налетчиков на ее дом был Вадим Титушко, обвиняемый в избиении журналистки «5-го канала» Ольги Сницарчук и фотокорреспондента газеты «Коммерсантъ-Украина» Владислава Соделя во время акции оппозиции 18 мая.

Об этом Москаленко сказала в комментарии УНИАН.

«Среди группы лиц, которые принимали участие в рейдерском захвате (дома), есть и Титушко. Он проходит как неустановленное лицо», – отметила учительница.

По словам Москаленко, последний захват жилого дома, часть которого принадлежит ей, был в апреле-мае нынешнего года. В связи с этими событиями она написала заявление в милицию. По словам Москаленко, информация об этом внесена в Единый реестр досудебных исследований, открыто уголовное производство.

По ее словам, Титушко проходит как один из участников захвата, но у него нет процессуального статуса.

Как сообщал УНИАН, киевская учительница Москаленко живет в доме в центре Киева, возле Ботанического сада. По информации СМИ, землю под домом у учительницы неизвестные пытаются забрать уже больше года. Ориентировочно участок размером 20 соток на Печерских холмах оценивают в 3 млн долларов.

Женщине принадлежит 2/3 дома, владелец еще трети не известен. Однако от этого владельца в адрес Москаленко начали поступать требования продать ему ее часть дома. Учительница с этим не согласились, и тогда ей начали угрожать неизвестные.

За год, несмотря на многочисленные заявления Москаленко о нападениях, правоохранители доказательств преступления не нашли. В то же время милиция возбудила в отношении нее ряд уголовных дел.

29 апреля с.г. было открыто уголовное производство по факту повреждения дома, в котором проживает киевская учительница Москаленко.