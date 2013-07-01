Герега назначила заседание Киевсовета на 11 июля

Заседание ХІ сессии Киевсовета начнется в 10:00 11 июля

Пленарное заседание ХІ сессии Киевсовета VІ созыва состоится 11 июля.

Соответствующее распоряжение от 1 июля №46, подписанное заместителем городского головы – секретарем Киевсовета Галиной Герегой, размещено на сайте Киевсовета.

«Провести 11 июля 2013 года пленарное заседание ХІ сессии Киевского городского совета VІ созыва в 10-00 часов в зале заседаний Киевсовета... Секретариату Киевсовета осуществить организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения указанного пленарного заседания», – говорится в распоряжении.

Распоряжение должно быть доведено до сведения населения Киева, депутатов Киевсовета, председателей фракций и групп Киевсовета, руководителей структурных подразделений КГГА, работников секретариата Киевсовета в установленном порядке, говорится в сообщении.