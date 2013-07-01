Под Киевом у россиян украли бронзовый бюст Николая II

В Киевской области группа неизвестных лиц совершила разбойное нападение на автомобиль граждан РФ, похитив из него 90-килограммовый бронзовый бюст царя Николая ІІ, который по заказу транспортировался в Словакию.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области, инцидент произошел вчера вечером вблизи поселка Мила Киево-Святошинского района.

Как отметили в ОСО, около 10 человек заблокировали тремя автомобилями без номерных знаков движение российского «Форда», после чего нападавшие разбили лобовое стекло этого автомобиля, совершили физическое воздействие на его 5 пассажиров, в том числе с применением слезоточивого газа, после чего похитили из багажника бронзовую скульптуру и скрылись в неизвестном направлении.

Милиция открыла по факту нападения уголовное производство по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Для раскрытия этого преступления создана специальная следственно-оперативная группа.

Также в милиции отметили, что украденная скульптура не является художественной или исторической ценностью, о чем заявляют и сами потерпевшие.